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Армения и Азербайджан завтра проведут мирные переговоры в США

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США, Суббота 29 апреля 2023 22:21
Армения и Азербайджан завтра проведут мирные переговоры в США Фото: глава МИД Армении Арарат Мирзоян (flickr.com/neadhmokratia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, в Вашингтоне Армения и Азербайджан проведут новый раунд переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время переговоров страны попытаются нормализовать отношения, которые были обострены из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Тогда же запланирован следующий раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщила его пресс-секретарь Ани Бадалян.

Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился . Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Напомним, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг в свою очередь стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля за региональными союзниками.

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