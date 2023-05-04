Армения и Азербайджан в США пришли к прогрессу по урегулированию конфликта, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана добились ощутимого прогресса в переговорах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Блинкен на пресс-конференции по результатам их встречи.

По его словам, и Армения, и Азербайджан признают, что единственный путь достижения крепкого мира – это диалог.

"В последние дни стороны обсудили очень сложные вопросы и достигли ощутимого прогресса в вопросе крепкого мирного соглашения. Надеюсь, что они, как и я, также понимают, что существует ощутимое и доступное соглашение, достижение которого будет не только историческим шагом, но и в большинстве своем принесет пользу народам Армении и Азербайджана и очень положительно повлияет даже за пределами этих двух стран", - сказал Блинкев.

Он отметил, что темпы переговоров и основа показывают, что мы страны близки к достижению соглашения.

"Я думаю, что темп переговоров и фундамент, заложенный нашими коллегами, показывают, что мы действительно находимся на грани достижения мирного соглашения. Последний этап любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем", – отметил госсекретарь США.