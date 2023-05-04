ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения и Азербайджан в США пришли к прогрессу по урегулированию конфликта, - Блинкен

Новина українською →
США, Четверг 04 мая 2023 23:14
Армения и Азербайджан в США пришли к прогрессу по урегулированию конфликта, - Блинкен Фото: Село Фаррух (baku.ws)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана добились ощутимого прогресса в переговорах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Блинкен на пресс-конференции по результатам их встречи.

По его словам, и Армения, и Азербайджан признают, что единственный путь достижения крепкого мира – это диалог.

последние дни стороны обсудили очень сложные вопросы и достигли ощутимого прогресса в вопросе крепкого мирного соглашения. Надеюсь, что они, как и я, также понимают, что существует ощутимое и доступное соглашение, достижение которого будет не только историческим шагом, но и в большинстве своем принесет пользу народам Армении и Азербайджана и очень положительно повлияет даже за пределами этих двух стран", - сказал Блинкев.

Он отметил, что темпы переговоров и основа показывают, что мы страны близки к достижению соглашения.

"Я думаю, что темп переговоров и фундамент, заложенный нашими коллегами, показывают, что мы действительно находимся на грани достижения мирного соглашения. Последний этап любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем", – отметил госсекретарь США.

Напомним, 30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров.

Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Напомним, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг в свою очередь стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля за региональными союзниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Азербайджан Энтони Блинкен Армения
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных