Армения и Азербайджан в США пришли к прогрессу по урегулированию конфликта, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана добились ощутимого прогресса в переговорах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Блинкен на пресс-конференции по результатам их встречи.
По его словам, и Армения, и Азербайджан признают, что единственный путь достижения крепкого мира – это диалог.
"В последние дни стороны обсудили очень сложные вопросы и достигли ощутимого прогресса в вопросе крепкого мирного соглашения. Надеюсь, что они, как и я, также понимают, что существует ощутимое и доступное соглашение, достижение которого будет не только историческим шагом, но и в большинстве своем принесет пользу народам Армении и Азербайджана и очень положительно повлияет даже за пределами этих двух стран", - сказал Блинкев.
Он отметил, что темпы переговоров и основа показывают, что мы страны близки к достижению соглашения.
"Я думаю, что темп переговоров и фундамент, заложенный нашими коллегами, показывают, что мы действительно находимся на грани достижения мирного соглашения. Последний этап любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем", – отметил госсекретарь США.
Напомним, 30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров.
Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.
Напомним, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг в свою очередь стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля за региональными союзниками.
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