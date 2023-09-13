ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пашинян раскритиковал РФ и намерен полностью ратифицировать Римский статут

Среда 13 сентября 2023 18:15
UA EN RU
Пашинян раскритиковал РФ и намерен полностью ратифицировать Римский статут Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вторжение России в Украину показало, что Армения больше не может рассматривать Москву как гаранта своей безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", - рассказал глава армянского правительства, добавив, что Кремль стремится избежать напряженных отношений с Азербайджаном и его близким союзником Турцией.

По его словам, стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в конфликте с Азербайджаном максимально снизить зависимость от других.

Стоит заметить, что глава армянского правительства еще вчера заявлял, что его страна намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, поскольку Организация Договора о коллективной безопасности “не выполняет свои обязательства перед Арменией”.

"Сегодня мы пытаемся использовать инструменты, которые мы можем получить, чтобы добавить факторы к безопасности границ, которые помогут нам. Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд", - рассказал премьер.

Напряжение отношений между Арменией и Россией

Напомним, последнее время отношения между Арменией и Россией напряжены. С этим связан ряд факторов.

В частности, Армения согласилась провести на своей территории военные учения с США.

Также в Кремле обеспокоены решением Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никол Пашинян Армения Международный уголовный суд Война России против Украины
NEWS
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ