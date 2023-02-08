"Вырезали почку и вернули на фронт". РФ отправляет в бой солдат с ранениями (перехват)

Во время телефонного разговора российский солдат пожаловался, что его сослуживца тяжело ранили и решили снова задействовать в войне против Украины спустя два месяца.

"Одному нашему знакомому товарищу вырезали почку… Осколком ранили. Отпустили домой, ну как домой, дома просидел два месяца, потом позвонили и опять забрали с одной почкой", - отметил солдат.

По его словам, ранение оккупанта не задокументировали и поэтому смогли вернуть его на фронт.

"Кто делал операцию - вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой, отвезли потом отлежаться в Донецк", - добавил военный.