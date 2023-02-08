UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вирізали нирку та повернули на фронт". РФ відправляє в бій солдатів з пораненнями (перехоплення)

Ілюстративне фото: РФ відправляє у бій солдатів з пораненнями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ повертає на фронт своїх солдатів, які отримували тяжкі поранення у боях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови російський солдат поскаржився, що його товариша по службі тяжко поранили і вирішили знову задіяти у війні проти України через два місяці.

"Одному нашому знайомому товаришу вирізали нирку... Осколком поранили. Відпустили додому, ну як додому, вдома просидів два місяці, потім зателефонували і знову забрали з однією ниркою", - наголосив солдат.

За його словами, поранення окупанта не задокументували, і тому змогли повернути його на фронт.

"Хто робив операцію - взагалі невідомо. Вирізали нирку в Ясинуватій, відвезли потім відлежатись до Донецька", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни перестали евакуювати своїх поранених у тимчасово окуповану Горлівку, оскільки там усі лікарні вже переповнені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГлавное управление разведкиВійна Росії проти України