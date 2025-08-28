Решающая битва "Шахтера" с "Серветтом": выйдут ли "горняки" в групповой этап Лиги конференций?

В четверг, 28 августа, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций-2025/26 против швейцарского "Серветта".
О расписании матчей украинских клубов в еврокубках - сообщает РБК-Украина.
21 августа "горняки" принимали "Серветт" в номинально домашнем матче, который неожиданно завершился вничью - 1:1. Швейцарцы открыли счет уже на 8-й минуте благодаря голу Фомбы, а дончане сумели отыграться только после перерыва - голом отметился защитник Валерий Бондарь.
Этот результат прервал победную серию "Шахтера" во встречах с "Серветтом". В сезоне-1983/84 украинский клуб дважды победил соперника - 1:0 и 2:1.
"Шахтер" имеет богатую статистику против команд из Швейцарии. "Горняки" одержали три победы и один раз сыграли вничью против "Базеля".
Дважды побеждали и однажды уступили - "Янг Бойз", а также имеют по одной победе и поражению в противостояниях с "Цюрихом" и "Лугано".
Накануне ответного матча к тренировкам в общей группе вернулся украинский полузащитник Дмитрий Крыськив, который из-за мышечной травмы не сыграл ни одного поединка в текущем сезоне. Поэтому встреча против "Серветта" может стать для него дебютной в кампании-2025/26.
В то же время главный тренер "Шахтера" Арда Туран сообщил, что матч пропустит бразилец Невертон. Также остается под вопросом участие другого легионера - Кауана Элиаса.
"Мы сегодня проверим состояние Элиаса и увидим, как будет дальше. К сожалению, Невертон не сможет быть с нами. Это истощает и расстраивает, что у нас травмы на одних и тех же позициях", - передает пресс-служба клуба слова Турана.
Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Испании во главе с 41-летним Гильермо Куадрой Фернандесом. На линиях ему будут помогать Гваделупе Поррас Аюсо и Анхель Невадо. Четвертый арбитр - Матео Бускетс Феррер.
Система VAR будет под контролем Сезара Сото Градо, ассистент - Мигель Анхель Ортис Ариас.
Ранее Фернандес лишь раз работал на матче с участием украинцев - в 2024 году он судил поединок Лиги наций между сборными Украины и Чехии (1:1).
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал УПЛ ТВ, который доступен у большинства операторов и на популярных ОТТ-платформах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV и других.
Игра состоится на арене "Стад де Женев" в городе Ланси. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Фаворитом матча считается "Шахтер". Победу украинского клуба оценивают коэффициентом 1,86, тогда как на хозяев выставлен показатель 4,70. Ничья имеет котировку 3,95.
Шансы "горняков" на выход в групповой этап - 1,36 против 3,15 на "Серветт". Вероятность, что обе команды забьют - 1,63.
