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Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

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Четверг 27 октября 2022 05:18
Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море Фото: Россия держит в Черном три корабля с "Калибрами" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В штормовом Черном море продолжает находиться группировка вражеского флота из 9 кораблей. Среди них 1 ВДК и 3 ракетоносителя, из которых 2 подводных. Наготове к использованию 16 "Калибров", - отметили военные.

В ОК "Юг" подчеркнули, что учитывая все угрозы и риски, не нужно подвергать себя опасности.

"Будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации", - добавили наши воины.

Напомним, 26 октября украинские зенитчики сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.

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