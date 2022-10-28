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Ракетная опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров"

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Пятница 28 октября 2022 02:19
Ракетная опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море десятки "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели 2 надводных и 2 подводных носителя "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма.

"Наготове остаются 24 "Калибра", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два ВДК", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" указали, что захватчики продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Сохраняется угроза применения дронов-камикадзе.

"Не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - добавили наши воины.

Напомним, 27 октября ВСУ на юге уничтожили 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники россиян.

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