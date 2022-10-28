Ракетная опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров"

Российские оккупанты вывели 2 надводных и 2 подводных носителя "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма.

"Наготове остаются 24 "Калибра", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два ВДК", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" указали, что захватчики продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Сохраняется угроза применения дронов-камикадзе.

"Не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - добавили наши воины.