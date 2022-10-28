Ракетная опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров"
Российские оккупанты вывели 2 надводных и 2 подводных носителя "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма.
"Наготове остаются 24 "Калибра", расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два ВДК", - отметили украинские военные.
В ОК "Юг" указали, что захватчики продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Сохраняется угроза применения дронов-камикадзе.
"Не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - добавили наши воины.
Напомним, 27 октября ВСУ на юге уничтожили 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники россиян.
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