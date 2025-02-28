Вера не освобождает от мобилизации, но есть нюансы. Когда можно не идти на фронт из-за религии

Кто может не идти на фронт по религиозным убеждениям

Согласно Закону Украины "Об альтернативной (невоенной) службе", такое право имеют только представители религиозных организаций, вероучение которых не допускает ношения оружия. Перечень таких организаций утверждает Кабинет Министров Украины, и в него входят:

свидетели Иеговы;

адвентисты седьмого дня;

пятидесятники;

христиане веры евангельской - баптисты.

"Статья 35 Конституции Украины гарантирует право на замену военной службы альтернативной, если выполнение военного долга противоречит религиозным убеждениям гражданина. Такая служба предусматривает выполнение обязанностей, которые не связаны с использованием оружия, например, работа в социальных учреждениях, больницах и т.д.", - объясняет Франчук.

Как оформить альтернативную службу

Чтобы воспользоваться правом на альтернативную службу, необходимо:

подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат);

предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к соответствующей религиозной общине;

дождаться решения местной комиссии по вопросам альтернативной службы, которая принимает окончательное решение.

Какие нюансы следует учесть

"Решение о замене военной службы на альтернативную принимается индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Уклонение от мобилизации без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство", - отмечает Франчук.

Последние решения Верховного Суда Украины показывают, что право на свободу совести и религии не является абсолютным и может быть ограничено в интересах общественной безопасности.

"В деле № 344/12021/22 Кассационный уголовный суд отметил, что человек должен предоставить доказательства своих религиозных убеждений. Если таких доказательств нет, отказ от мобилизации считается уклонением. В этом случае обвиняемый не смог доказать принадлежность к религиозной общине, поэтому его признали виновным", - говорит юрист.

Другой случай показал, что даже при наличии религиозных убеждений суд может признать отказ от мобилизации неправомерным, если человек способен выполнять невоенные обязанности в рамках военной службы, например, заниматься ремонтом техники или перевозкой грузов.

Таким образом, религиозные убеждения не освобождают от мобилизации, а лишь дают возможность прохождения альтернативной службы. Отказ от мобилизации без обоснованных доказательств может иметь юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности. Следовательно, гражданам, которые хотят воспользоваться правом на альтернативную службу, следует заранее позаботиться о соответствующих документах и быть готовыми к тщательной проверке со стороны государства.