Война закончится, а призыв - нет? Юрист объяснил, будут ли мобилизовать в армию после победы

После завершения военного положения в Украине мобилизация должна автоматически прекратиться, поскольку она непосредственно связана с его действием. Однако существуют правовые механизмы, которые позволяют продолжить мобилизационные процессы даже после победы.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, при каких обстоятельствах могут продлить мобилизацию после окончания военного положения.

Продолжат ли мобилизацию после отмены военного положения

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", общая мобилизация проводится только во время военного положения или в случае угрозы нападения. Однако есть исключения:

принятие отдельного закона - Верховная Рада может принять закон, который позволит мобилизацию даже без военного положения;

частичная мобилизация - президент Украины может выдать соответствующий указ, если будет потребность в доукомплектовании ВСУ. Парламент должен утвердить такое решение;

резервная служба и ротации - даже после прекращения мобилизации могут остаться механизмы поддержки боеспособности армии.

"Продолжение мобилизации после окончания военного положения возможно только при условии принятия соответствующих законодательных актов", - объясняет Франчук.

Что может повлиять на решение продлить мобилизацию

Юрист также отмечает, что международные партнеры могут повлиять на решение Украины по мобилизации после окончания военного положения.

"Если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может уменьшиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может наоборот заставить правительство искать внутренние резервы для обороны", - говорит эксперт.

По словам Франчука, на Украину могут политически давить партнеры, но успешные дипломатические договоренности позволят уменьшить мобилизационные процессы.

"Предоставление международной финансовой помощи на восстановление Украины и поддержку экономики может помочь стабилизировать внутреннюю ситуацию. Поэтому решение о продлении или прекращении мобилизации будет зависеть не только от внутренней ситуации с безопасностью, но и от уровня международной поддержки и гарантий безопасности, которые получит Украина", - говорит Франчук.