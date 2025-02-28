Віра не звільняє від мобілізації, але є нюанси. Коли можна не йти на фронт через релігію

В українському законодавстві передбачена можливість альтернативної, тобто невійськової служби на підставі релігійних переконань, але це не означає повне звільнення від мобілізації.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, хто може претендувати на альтернативну службу і за яких умов.
Відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", таке право мають лише представники релігійних організацій, віровчення яких не допускає носіння зброї. Перелік таких організацій затверджує Кабінет Міністрів України, і до нього входять:
"Стаття 35 Конституції України гарантує право на заміну військової служби альтернативною, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина. Така служба передбачає виконання обов'язків, які не пов'язані з використанням зброї, наприклад, робота в соціальних установах, лікарнях тощо", - пояснює Франчук.
Щоб скористатися правом на альтернативну службу, необхідно:
"Рішення про заміну військової служби на альтернативну ухвалюється індивідуально, з урахуванням конкретних обставин. Ухилення від мобілізації без законних підстав може призвести до кримінальної відповідальності. Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу", - наголошує Франчук.
Останні рішення Верховного Суду України показують, що право на свободу совісті та релігії не є абсолютним і може бути обмежене в інтересах громадської безпеки.
"У справі № 344/12021/22 Касаційний кримінальний суд зазначив, що особа повинна надати докази своїх релігійних переконань. Якщо таких доказів немає, відмова від мобілізації вважається ухиленням. У цьому випадку обвинувачений не зміг довести належність до релігійної громади, тому його визнали винним", - говорить юрист.
Інший випадок показав, що навіть за наявності релігійних переконань суд може визнати відмову від мобілізації неправомірною, якщо особа здатна виконувати невоєнні обов’язки в межах військової служби, наприклад, займатися ремонтом техніки чи перевезенням вантажів.
Таким чином, релігійні переконання не звільняють від мобілізації, а лише дають можливість проходження альтернативної служби. Відмова від мобілізації без обґрунтованих доказів може мати юридичні наслідки, аж до кримінальної відповідальності. Отже, громадянам, які хочуть скористатися правом на альтернативну службу, слід заздалегідь подбати про відповідні документи та бути готовими до ретельної перевірки з боку держави.
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