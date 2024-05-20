Выплаты и школа. Какие будут новые правила для украинских беженцев в Польше

Кого будут касаться условия для получения "детских" выплат

Новые положения законопроекта вступят в силу с 1 июля 2024 года. Одно из важных изменений – обязательное посещение украинскими детьми польских учебных заведений. Кого касаются эти условия и какие будут последствия несоблюдения правил, пояснил представитель отдела мониторинга и адвокации Украинского дома в Варшаве Александр Пестриков.

"В польском правительстве боятся, что украинские дети не учатся ни в одной системе образования. Дети не ходят в польскую школу, а проконтролировать их онлайн обучение в украинской школе почти невозможно. Именно поэтому польское правительство решило увязать получение социальных выплат со школьной обязанностью , чтобы таким образом решить обычную проблему нехватки контроля над детьми", – пояснил он.

В проекте закона отмечено, что информация о ребенке должна быть размещена в Системе образовательной информации (SIO). Тогда родители могут получить социальную помощь.

В то же время, эти правила касаются только детей украинских беженцев – то есть тех, кто имеет действительный PESEL со статусом UKR (подтверждение временной защиты).

"Это не касается тех мигрантов, которые приехали в Польшу до 2022 года или позже, или лишились статуса UKR", - добавляет Александр Пестриков.

Согласно проекту спецзакона, украинские беженцы со статусом PESEL UKR смогут получить в упрощенном режиме разрешение на временное проживание – карту CUKR.

"Такая карта будет действовать 3 года, а ее владелец сможет работать в Польше и получать социальную помощь ("Семья 800+") без обязанности ребенка посещать именно польские учебные заведения", - обращает внимание специалист.

Фото: Поддержка Украины в Польше (gettyimages.com)

В законопроекте прописано, что украинцы с новой картой CUKR смогут работать, но если на карте не будет надписи "доступ к рынку труда", то человек не сможет получать помощь "Семья 800+". До 2022 года иностранцы нередко получали разрешения на временное пребывание без такой надписи, но имели право работать.

К чему готовиться родителям, чьи дети не будут ходить в польскую школу

По словам Александра Пестрикова, такого ребенка начнет искать управление гмины. Чиновники будут посылать родителям письма и налагать штрафы.

"То есть государство запустит обычный процесс контроля за исполнением школьного долга, который может завершиться судебным делом", – предупреждает специалист.

Набор заявок на получение помощи "Семья 800+" в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года продлится до 30 июня 2024 года. То есть родители, которые подадут заявления, будут получать выплаты независимо от того, будет ли их ребенок посещать школу с 1 сентября 2024 года.

"В следующем году они уже не смогут подать заявку на получение помощи на новый период. В то же время власти будут постоянно писать письма и искать ребенка, чтобы он пошел в польскую школу", - отмечает Александр Пестриков.

Фото: Урок в польской школе (gettyimages.com)

Как записать ребенка в школу в Польше

Родителям нужно будет летом или в начале нового учебного года звонить в выбранные школы или лично их посещать, чтобы выяснить наличие свободных мест. Это касается как начальных, так и средних школ (лицеев, техникумов и отраслевых школ).

"Если не удается найти свободные места, следует обратиться в местный отдел образования (biuro edukacji), чтобы получить контакты тех учебных заведений, где еще есть свободные места. Заметим, что ребенок может быть принят в школу даже посреди учебного года, ведь согласно закону он должен выполнять школьную обязанность", - обращает внимание координатор центра поддержки Украинского дома в Варшаве Оксана Пестрикова.

Обычно перечень документов для зачисления ребенка в школу следующий:

заявление о принятии ребенка в школу (podanie). У каждой школы есть свой образец, который можно найти на сайте учебного заведения в рубрике "rekrutacja" или "kandydat";

табель успеваемости или свидетельство о получении базового среднего образования вместе с приложением. Если таких документов нет, родители или опекуны ребенка должны написать заявление, где подтверждают факт, что ребенок завершил тот или иной класс школы;

номер PESEL (в случае его отсутствия – свидетельство о рождении);

копии загранпаспортов ребенка и родителей (опекуна);

медицинская справка и карта прививок (не все учебные заведения требуют);

2 фотографии (30х42).

"Некоторые школы требуют перевод документов на польский язык, поэтому стоит заранее об этом спросить у дирекции и сделать перевод у присяжного переводчика. В то же время администрация школ не потребует от ребенка никаких документов, подтверждающих легальность его пребывания в Польше", - добавила она.

Обучение в государственных школах Польши бесплатно.