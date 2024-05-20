Виплати і школа. Які будуть нові правила для українських біженців у Польщі

Кого стосуватимуться умови для отримання "дитячих" виплат

Нові положення законопроекту набудуть чинності з 1 липня 2024 року. Одна із важливих змін – обов'язкове відвідування українськими дітьми польських навчальних закладів. Кого стосуються ці умови та які будуть наслідки за недотримання правил, пояснив представник відділу моніторингу і адвокації Українського дому у Варшаві Олександр Пестриков.

"У польському уряді бояться, що українські діти не вчаться у жодній системі освіти. Діти не ходять до польської школи, а проконтролювати їхнє онлайн навчання в українській школі майже неможливо. Саме тому польський уряд вирішив пов’язати отримання соціальних виплат зі шкільним обов’язком, щоб таким чином розв’язати звичайну проблему браку контролю над дітьми", - пояснив він.

У проєкті закону зазначено, що інформація про дитину має бути розміщена у Системі освітньої інформації (SIO). Тоді батьки зможуть отримати соціальну допомогу.

Водночас ці правила стосуються лише дітей українських біженців – тобто тих, хто має дійсний PESEL зі статусом UKR (підтвердження тимчасового захисту).

"Це не стосуватиметься тих мігрантів, які приїхали до Польщі до 2022 року чи пізніше, або втратили статус UKR", - додає Олександр Пестриков.

Згідно із проектом спецзакону, українські біженців зі статусом PESEL UKR зможуть отримати у спрощеному режимі дозвіл на тимчасове проживання – карту CUKR.

"Така карта діятиме 3 роки, а її власник зможе працювати у Польщі та отримувати соціальну допомогу ("Родина 800+") без обов’язку дитини відвідувати саме польські навчальні заклади", - звертає увагу фахівець.

Фото: Підтримка України у Польщі (gettyimages.com)

У законопроекті прописано, що українці з новою картою CUKR зможуть працювати, але якщо на карті не буде напису "доступ до ринку праці", то людина не зможе отримувати допомогу "Родина 800+". До 2022 року іноземці нерідко отримували дозволи на тимчасове перебування без такого надпису, але мали право працювати.

До чого готуватися батькам, чиї діти не ходитимуть до польської школи

За словами Олександра Пестрикова, таку дитину почне шукати управління гміни. Чиновники надсилатимуть батькам листи та накладатимуть штрафи.

"Тобто держава запустить звичайний процес контролю за виконанням шкільного обов’язку, який може завершитися судовою справою", - попереджає фахіець.

Набір заявок на отримання допомоги "Родина 800+" уперіод з 1 червня 2024 року до 31 травня 2025 року триватиме до 30 червня 2024 року. Тобто батьки, які подадуть заяви, отримуватимуть виплати незалежно від того, чи відвідуватиме їхня дитина школу з 1 вересня 2024 року.

"Наступного року вони вже не зможуть подати заявку на отримання допомоги на новий період. Водночас влада буде постійно писати листи та шукати дитину, щоб вона пішла до польської школи", - зазначає Олександр Пестриков.

Фото: Урок у польській школі (gettyimages.com)

Як записати дитину до школи у Польщі

Батькам треба буде влітку або на початку нового навчального року телефонувати до обраних шкіл чи особисто їх відвідувати, щоб з'ясувати наявність вільних місць. Це стосується як початкових, так і середніх шкіл (ліцеїв, технікумів та галузевих шкіл).

"Якщо не вдається знайти вільні місця, варто звернутися до місцевого відділу освіти (biuro edukacji), щоб отримати контакти тих навчальних закладів, де ще є вільні місця. Зауважимо, що дитина може бути прийнята до школи навіть посеред навчального року, адже згідно з законом вона повинна виконувати шкільний обов’язок", - звертає увагу координаторка центру підтримки Українського дому у Варшаві Оксана Пестрикова.

Зазвичай перелік документів для зарахування дитини до школи такий:

заява про прийняття дитини до школи (podanie). Кожна школа має свій зразок, який можна знайти на сайті навчального закладу у рубриці "rekrutacja" або "kandydat";

табель успішності або свідоцтво про здобуття базової середньої освіти разом з додатком. Якщо таких документів немає, то батьки чи опікуни дитини повинні написати заяву, де підтверджують факт, що дитина завершила той чи інший клас школи;

номер PESEL (у випадку його відсутності – свідоцтво про народження);

копії закордонних паспортів дитини та батьків (опікуна);

медична довідка та карта щеплень (не всі навчальні заклади вимагають);

2 фотографії (30х42).

"Деякі школи вимагають переклад документів на польську мову, тому варто завчасно про це запитати у дирекції та зробити переклад у присяжного перекладача. Водночас адміністрація шкіл не потребуватиме від дитини жодних документів, які б підтверджували легальність її перебування у Польщі", - додала вона.

Навчання у державних школах Польщі безплатне.