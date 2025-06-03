Выплаты, документы и отпуск: в "Армия+" появились 5 новых рапортов

Подача рапортов в "Армия+"

Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.

В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Недавно в Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

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