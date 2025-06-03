RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Выплаты, документы и отпуск: в "Армия+" появились 5 новых рапортов

Фото: в "Армия+" появились 5 новых рапортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются получения документов, выплат и отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Среди новых рапортов:

  • рапорт на документы для получения статуса УБД;
  • рапорт на изменение реквизитов карточки;
  • рапорт на изменение получателя средств;
  • рапорт на справку о составе семьи;
  • рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

Как отметили в ведомстве, рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

 

Подача рапортов в "Армия+"

Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.

В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Недавно в Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеМобилизация в Украине