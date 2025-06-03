Виплати, документи та відпустка: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів

Подання рапортів в "Армія+"

Нагадаємо, в роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

У січні цього року військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що у застосунку "Армія+" з'явилися п'ять нових рапортів. Вони стосуються довідок, витягів, відпусток, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

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