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Виплати, документи та відпустка: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів

Фото: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Армія+" з’явилися п’ять нових рапортів. Вони стосуються отримання документів, виплат та відпустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Серед нових рапортів:

  • рапорт на документи для отримання статусу УБД;
  • рапорт на зміну реквізитів картки;
  • рапорт на зміну отримувача коштів;
  • рапорт на довідку про склад сімʼї;
  • рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).

Як зазначили у відомстві, рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

Подання рапортів в "Армія+"

Нагадаємо, в роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

У січні цього року військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що у застосунку "Армія+" з'явилися п'ять нових рапортів. Вони стосуються довідок, витягів, відпусток, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

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