Выплаты, документы и отпуск: в "Армия+" появились 5 новых рапортов
В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются получения документов, выплат и отпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Среди новых рапортов:
- рапорт на документы для получения статуса УБД;
- рапорт на изменение реквизитов карточки;
- рапорт на изменение получателя средств;
- рапорт на справку о составе семьи;
- рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).
Как отметили в ведомстве, рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.
Подача рапортов в "Армия+"
Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.
В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.
Недавно в Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.