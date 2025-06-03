ua en ru
Вт, 03 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выплаты, документы и отпуск: в "Армия+" появились 5 новых рапортов

Вторник 03 июня 2025 19:17
UA EN RU
Выплаты, документы и отпуск: в "Армия+" появились 5 новых рапортов Фото: в "Армия+" появились 5 новых рапортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются получения документов, выплат и отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Среди новых рапортов:

  • рапорт на документы для получения статуса УБД;
  • рапорт на изменение реквизитов карточки;
  • рапорт на изменение получателя средств;
  • рапорт на справку о составе семьи;
  • рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

Как отметили в ведомстве, рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

Подача рапортов в "Армия+"

Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.

В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Недавно в Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар