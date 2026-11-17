О какой выплате для жителей Киева идет речь
В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА рассказали, что в Киеве обновили порядок предоставления ежемесячной адресной материальной помощи жителям, которые из-за повреждения или разрушения жилья в результате российских атак были вынуждены:
- временно отселиться;
- арендовать другое жилье.
Сообщается, что эта выплата:
- является дополнительной безвозвратной помощью в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам";
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составляет 20 000 гривен.
"В настоящее время такую поддержку получают около 1 700 киевлян", - уточнили в КГГА.
Что именно изменилось для пострадавших от атак РФ киевлян
Гражданам объяснили, что теперь помощь будут предоставлять не только в течение первых 12 месяцев, а в течение всего периода - пока сохраняются обстоятельства, из-за которых человек не может вернуться в свое жилье.
Те из жителей Киева, кому выплату прекратили после завершения 12-месячного срока, могут обратиться для ее возобновления - если помещение:
- до сих пор не восстановлено;
- остается непригодным для проживания.
Как оформить помощь впервые и какие документы нужны
Для первичного назначения помощи собственник жилья или один из совладельцев (по согласию других) должен подать заявление в районную в городе Киеве государственную администрацию.
Это также может сделать законный представитель или уполномоченное лицо.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- копию паспорта гражданина Украины или вида на временное проживание;
- копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (для людей, отказавшихся от его получения по религиозным убеждениям - соответствующую отметку в паспорте);
- письменное согласие совладельцев поврежденного или разрушенного жилья - насчет определения получателя помощи;
- копию акта или выписки из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (подтверждающую повреждение или разрушение жилья в результате российской агрессии и мероприятия по ликвидации их последствий);
- копию справки организации, обслуживающей или управляющей жилищным фондом (ОСМД, жилищно-строительного кооператива, органа самоорганизации населения и т.п.) - о непригодности дома или квартиры для проживания;
- копию документа или информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество - подтверждающую право собственности или сособственности на поврежденное или разрушенное жилье (в качестве исключения можно предоставить ордер, выданный исполнительным органом местного совета на основании решения о предоставлении жилого помещения в доме общественного или государственного жилищного фонда);
- номер банковского счета по стандарту IBAN - если помощь нужно перечислять не на "Карту киевлянина".
"Если документы подает законный представитель или уполномоченное лицо, дополнительно необходимо предоставить его паспорт и документ, подтверждающий соответствующие полномочия", - уточнили в КГГА.
Отмечается, что в целом заявление и документы для первоначального назначения помощи можно:
- либо подать лично;
- либо отправить по почте - в районную государственную администрацию, районный ЦНАП.
Как восстановить выплаты, если их отменили после 12 месяцев
В Департаменте сообщили, что киевляне, которым выплату прекратили по истечении 12 месяцев, могут обратиться за ее восстановлением (если жилье до сих пор непригодно для проживания).
Для этого нужно подать в районную государственную администрацию заявление о возобновлении выплаты и добавить:
- копию акта или выписки из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (насчет повреждения или разрушения жилья в результате российской агрессии и мер по ликвидации их последствий);
- копию справки организации, обслуживающей или управляющей жилищным фондом (ОСМД, жилищно-строительного кооператива, органа самоорганизации населения и т.п.) - о том, что дом или квартира остаются непригодными для проживания.
В каких случаях выплаты киевлянам могут прекратить
По данным КГГА, выплату ежемесячной материальной помощи могут прекратить, в частности, в таких случаях:
- смерти человека, которому назначена помощь;
- восстановления поврежденного жилья до состояния, пригодного для проживания;
- получения жилищного сертификата по программе "єВідновлення" и приобретения права собственности или пользования другим жильем, пригодным для проживания;
- приобретения жилья в Киеве;
- использования права на получение социального жилья;
- выезда человека за пределы Украины;
- пребывания на полном государственном содержании.
Где получить консультацию по назначению или возобновлению выплат
В заключение в КГГА отметили, что за консультацией насчет назначения или возобновления ежемесячной материальной помощи можно обратиться в управление социальной и ветеранской политики районной в городе Киеве государственной администрации.
Кроме того, гражданам предоставили контакты районных управлений социальной и ветеранской политики (заметив, что специалисты могут не брать трубку во время воздушной тревоги):
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Голосеевский район - ул. Юлии Здановской, 5, корп. 3, тел. (044) 258-02-39, (044) 257-01-34;
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Дарницкий район - Харьковское шоссе, 176-Г, тел. (044) 366-70-24, (044) 366-70-20;
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Деснянский район - ул. Николая Закревского, 87-Д, тел. (044) 530-15-55, (044) 530-16-16;
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Днепровский район - ул. Остафия Дашкевича, 7-А, корп. 1, тел. (044) 510-77-07, (044) 512-08-07;
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Оболонский район - ул. Озерная, 18А, тел. (044) 467-30-91, (044) 467-98-66;
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Печерский район - ул. Цитадельная, 4/7, тел. (044) 254-21-83, (044) 280-69-61;
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Подольский район - ул. Межигорская, 25, тел. (044) 463-79-07, (044) 425-61-82;
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Святошинский район – ул. Игната Юры, 14-Б, тел. (044) 405-92-60, (044) 405-92-72;
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Соломенский район - просп. Воздушных сил, 40, (044) 207-39-65, (044) 207-39-00;
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Шевченковский район - просп. Берестейский, 5, тел. (044) 236-19-80, (044) 236-81-14.