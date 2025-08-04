Не только на дроны: Зеленский обещает расширить прямое финансирование бригад
В Украине уже работает прямое финансирование для бригад на закупку дронов. При этом необходимо расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он находится с рабочим визитом в Харькове и области. Президент посетил боевые бригады.
"Волчанское направление, 57-я бригада. Далее - позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта", - отметил глава государства.
Зеленский отметил военных государственными наградами и обсудил потребности бригад.
"И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад - прежде всего финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - отметил президент.
Он также сообщил, что завтра собирает Ставку верховного главнокомандующего.
"Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных", - добавил Зеленский.
Маркетплейс оружия для военных
Напомним, Минобороны Украины запустило новую цифровую систему. Она предназначена для поставки вооружения для ВСУ.
Как сообщалось, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.
Сейчас система работает с FPV-дронами, но дальше охватит и другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Подробнее об этой системе, можно узнать в материале РБК-Украина.
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