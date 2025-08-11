Закупки пикапов и финансирование боевых подразделений: Зеленский провел Ставку

"Провел Ставку. Именно о тех вопросах, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решения", - сообщил Зеленский.

По его словам, первое принятое решение относительно пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать так же как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", - отметил президент.

Он также поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений.

"И так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен", - добавил Зеленский.

Третье решение - значительно упростить и цифровизировать списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сократят также сроки списания.

"Еще один чувствительный вопрос - относительно процедуры награждения. К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным", - рассказал президент.

По его словам, Минобороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали.

"Также на Ставке были доклады по некоторым другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок в Харьковскую и Сумскую области. Помним все, что было озвучено. Решение готовим", - добавил Зеленский.