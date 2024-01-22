Выплаты 10 800 гривен от ООН в Украине: кто может получить помощь
Внутренние переселенцы в Украине могут подать заявку на денежную поддержку от УВКБ ООН. Они могут получить помощь в размере 10800 гривен. Опция доступна тем, кто еще не получал такую помощь.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в благотворительном фонде "Право на захист".
Возобновление выплат ООН: что нужно знать
15 января 2024 года пункты сбора данных БФ "Право на захист" возобновили прием заявок на многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН.
"Как и раньше, программа проводит регистрацию уязвимых категорий ВПЛ, пострадавших от военных действий населения в определенных областях и лиц, вернувшихся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года", – пояснили РБК-Украина в благотворительном фонде.
На выплаты могут рассчитывать те, кто подпадает под критерии программы (подробный список – по ссылке).
Кто может получить выплаты от УВКБ ООН
В программу могут быть отнесены семьи, которые:
- не получали ранее пособия от международных организаций;
- имеют доход менее 5400 грн на одного члена семьи;
- относятся к одной из следующих категорий:
переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из Перечня ниже;
лица, которые не перемещались после 24 февраля 2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая; и имеют уязвимости из перечня ниже;
Фото: Выплаты могут получить переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и относятся к определенным категориям уязвимостей (Getty Images)
люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из Перечня ниже;
- и соответствующие одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:
семья, в которой есть только один из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с людьми пожилого возраста (55 лет и старше);
семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и так далее);
приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).
Отметим, Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать денежную помощь в 3600 гривен в месяц жителям шести областей. Получить выплаты можно повторно.
Также новая программа выплат для ВПЛ заработает в трех областях: как получить деньги.
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