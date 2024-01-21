Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: как подать заявку
Украинцы, которые из-за вооруженной агрессии Российской Федерации были вынуждены оставить свои дома и переселились в другие регионы страны, могут получить денежную поддержку от Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.
В целом, переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН.
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
- имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- опекают одного одинокого или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.
Документы для получения помощи
Для получения денежной помощи необходимо предоставить следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).
- Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
- Свидетельство о рождении детей (при наличии).
- Номер банковской карты для выплаты пособия.
- Личный телефонный номер.
Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Узнать подробности или задать вопрос можно:
- на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00)
- обратившись с письмом по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.
Напомним, в Житомире построят бесплатное жилье для переселенцев. РБК-Украина уже показала фото предварительной визуализации проекта.
Также мы рассказывали, что во Львовской области построили многоквартирный дом для переселенцев. В ноябре туда стали заселять жителей.
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