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Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: как подать заявку

Украина, Воскресенье 21 января 2024 13:32
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Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: как подать заявку Фото: переселенцы могут получить денежную поддержку (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, которые из-за вооруженной агрессии Российской Федерации были вынуждены оставить свои дома и переселились в другие регионы страны, могут получить денежную поддержку от Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

В целом, переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

  • имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • опекают одного одинокого или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Документы для получения помощи

Для получения денежной помощи необходимо предоставить следующие документы:

  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).
  • Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
  • Свидетельство о рождении детей (при наличии).
  • Номер банковской карты для выплаты пособия.
  • Личный телефонный номер.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Узнать подробности или задать вопрос можно:

  • на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00)
  • обратившись с письмом по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.

Напомним, в Житомире построят бесплатное жилье для переселенцев. РБК-Украина уже показала фото предварительной визуализации проекта.

Также мы рассказывали, что во Львовской области построили многоквартирный дом для переселенцев. В ноябре туда стали заселять жителей.

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ООН Внутренне перемещенные лица
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