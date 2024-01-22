Виплати 10 800 гривень від ООН в Україні: хто може отримати допомогу

Внутрішні переселенці в Україні можуть подати заявку на грошову підтримку від УВКБ ООН . Вони можуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень. Опція доступна для тих, хто ще не отримував такої допомоги.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у благодійному фонді "Право на захист".

Відновлення виплат ООН: що треба знати

15 січня 2024 року пункти збору даних БФ "Право на захист" відновили прийом заявок на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН.

"Як і раніше, програма проводить реєстрацію вразливих категорій ВПО, постраждалих від воєнних дій населення у визначених областях та осіб, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року", – пояснили РБК-Україна у благодійному фонді.

На виплати можуть розраховувати ті, хто підпадає під критерії програми (детальний перелік – за посиланням.

Хто може отримати допомогу від УВКБ ООН

До програми можуть бути зараховані родини, які:

не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій; мають дохід, менший за 5400 грн на одного члена родини; належать до однієї з наступних категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та мають вразливості з Переліку нижче;

особи, які не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька; та мають вразливості з переліку нижче;

Фото: Виплати можуть отримати зокрема переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та належать до певних категорій вразливостей (Getty Images)

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року та мають вразливості з Переліку нижче;

та які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).