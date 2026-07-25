Выплат ждут месяцами. Почему военным могут недоплачивать деньги

Проблемы с выплатами боевых, зарплаты, выплат во время лечения - с таким на определенном этапе службы может столкнуться фактически любой из военных.

Почему возникают финансовые задержки, сколько действительно должны платить средств во время лечения и когда обращаться в суд, в комментарии РБК-Украина рассказала военный адвокат Наталья Решетник.

Главное: Причины недоплат: В большинстве случаев неполучение военными полных сумм является следствием банального бездействия, ошибок в документах или незнания командованием законов.

В большинстве случаев неполучение военными полных сумм является следствием банального бездействия, ошибок в документах или незнания командованием законов. Суммы для лечения: Сколько должны платить защитнику, пока он находится в госпитале?

Сколько должны платить защитнику, пока он находится в госпитале? Точку поставил Верховный суд: Какова ситуация с занижением обязательной индексации денежного довольствия?

Почему военным действительно не досчитывают средства?

Среди военнослужащих иногда существует мнение, что командование на местах намеренно ищет юридические щели, чтобы занизить индексацию или "срезать" боевые выплаты. Однако реальная адвокатская практика указывает на совсем другие корни проблемы, говорит адвокат в комментарии РБК-Украина.

"Для эффективной защиты своих прав бойцам нужно понимать внутренние механизмы армейской бухгалтерии", – объясняет Наталья Решетник.

Говорить, что такие проблемы создаются специально, здесь сложно, добавляет специалист.

По ее мнению, скорее речь идет о бездействии и халатности, когда кто-то из офицеров ставит цель не начислить определенные суммы из своего бюджета, выделяемого на воинскую часть.

"Деньги же уходят не из их кармана. Это просто такая халатная история: где-то не досмотрели документацию, не приняли во внимание документ, банально не досчитали дни или не посмотрели в графики из-за того, что командир вовремя не занес рапорт о фактическом выполнении боевых задач", – убеждена специалист.

По мнению адвоката, таких причин может быть множество. Вплоть до банального незнания законодательства, которое регулирует именно выплаты военнослужащим, например 260 приказ Минобороны, 168 постановление Кабмина или другие профильные акты.

В чем проблемы с выплатами на лечение

Отдельный острый вопрос – выплаты во время длительного или повторного лечения. Законодательством (в том числе постановлениями №168 и №206) четко регламентировано, что во время стационарного лечения после ранения боец имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен пропорционально дням пребывания в медучреждении.

Но бывает, военный приходит, а деньги за лечение в следующем месяце не начисляются.

"Причины часто в том, что военная часть либо вовремя не получила выписку из больницы, либо банально не знает, что любое последующее или повторное лечение по поводу первичного ранения оплачивается точно так же в размере 100 тысяч, независимо от того, когда именно это ранение произошло", - говорит Наталья Решетник.

А что с индексацией?

Похожая ситуация и с занижением обязательной индексации денежного довольствия, где военные финансисты по неизвестным причинам пытаются рассчитывать коэффициенты, привязывая их к прожиточному минимуму образца 2017-2018 годов.

Однако Наталья Решетник отмечает, что в этом вопросе точку уже поставил Верховный суд: коэффициент должен меняться каждый год в соответствии с актуальным прожиточным минимумом, и это решение является главным ориентиром для правовой защиты бойцов.

Обратите внимание. Если финансовая служба части отказывается начислять эти средства добровольно, закон разрешает решать вопросы в судебном порядке.

Адвокаты говорят, что индексация денежного довольствия – это не просто премия, а гарантированная выплата защитнику, которая в случае ее нарушения или несоблюдения является основанием для обращения в суд. Есть много случаев, когда военные через суды возвращали значительные суммы недоплаченной индексации за прошедшие годы службы.