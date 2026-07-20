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Доплата 10 тысяч гривен военным: кто может получить эти выплаты, а кому не начислят

16:38 20.07.2026 Пн
2 мин
Когда дополнительное вознаграждение начисляется и от чего зависит его размер?
aimg Иван Носальский
Доплата 10 тысяч гривен военным: кто может получить эти выплаты, а кому не начислят Иллюстративное фото: часть военных может получить доплату 10 тысяч гривен (Getty Images)
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Украинским военным доплачивают 10 тысяч к зарплате. Но получить эти деньги могут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто будет получать дополнительные 10 тысяч гривен

В Минобороны отметили, что военнослужащие, которые находятся в тыловых районах и не выполняют боевых задач, будут получать не менее 30 тысяч гривен в месяц.

Для этого к их основному денежному обеспечению прилагается дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Для участников боевых заданий действуют другие выплаты

Военные, выполняющие боевые или специальные задания, продолжают получать повышенные выплаты.

Речь идет о дополнительном вознаграждении в размерах:

  • 30 тысяч гривен;
  • 50 тысяч гривен;
  • 100 тысяч гривен.

В таких случаях отдельная доплата в 10 тысяч гривен не выплачивается.

Сохраняется ли доплата во время отпуска и лечения

Во время отпуска военнослужащему выплачивается только основное денежное довольствие. Дополнительные 10 тысяч гривен за период отдыха не начисляются.

Если военный находится на лечении по болезни или травме, которые не связаны с защитой Украины, ему выплачивают:

  • основное денежное довольствие;
  • дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Если ранение получено во время защиты Родины, военнослужащий также имеет право на дополнительную выплату 100 тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что украинским защитникам поступили не все выплаты за июнь.

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