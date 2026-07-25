Виплат чекають місяцями. Чому військовим можуть недоплачувати гроші

Проблеми з виплатами бойових, зарплати, виплат під час лікування - з таким на певному етапі служби може стикнутися фактично будь-хто з військових.

Чому виникають фінансові затримки, скільки насправді мають платити коштів під час лікування та коли звертатися до суду, в коментарі РБК-Україна розповіла військовий адвокат Наталія Решетник.

Головне: Причини недоплат: У більшості випадків неотримання військовими повних сум є наслідком банальної бездіяльності, помилок у документах або незнання командуванням законів.

У більшості випадків неотримання військовими повних сум є наслідком банальної бездіяльності, помилок у документах або незнання командуванням законів. Суми на лікування: Скільки мають платити захиснику, поки він перебуває в госпіталі?

Скільки мають платити захиснику, поки він перебуває в госпіталі? Крапку поставив Верховний суд: Яка ситуація із заниженням обов'язкової індексації грошового забезпечення?

Чому військовим насправді не дораховують кошти?

Серед військовослужбовців іноді побутує думка, що командування на місцях навмисно шукає юридичні шпарини, аби занизити індексацію чи "зрізати" бойові виплати. Проте реальна адвокатська практика вказує на зовсім інші корені проблеми, каже адвокат в коментарі РБК-Україна.

"Для ефективного захисту своїх прав бійцям треба розуміти внутрішні механізми армійської бухгалтерії", - пояснює Наталія Решетник.

Говорити, що такі проблеми створюються спеціально, тут важко, додає фахівець.

На її думку, скоріше йдеться про бездіяльність та халатність, коли хтось із офіцерів має на меті не додати певні суми зі свого бюджету, який виділяється на військову частину.

"Гроші ж йдуть не з їхньої кишені. Це просто така халатна історія: десь не додивилися документацію, не прийняли до уваги документ, банально не дорахували дні чи не подивилися в графіки через те, що командир вчасно не заніс рапорт про фактичне виконання бойових завдань", – переконана фахівець.

На думку адвоката, таких причин може бути безліч. Аж до банального незнання законодавства, яке регулює саме виплати військовослужбовцям, як-от 260 наказ Міноборони, 168 постанова Кабміну чи інші профільні акти.

У чому проблеми з виплатами на лікування

Окреме гостре питання - виплати під час тривалого або повторного лікування. Законодавством (зокрема постановами №168 та №206) чітко регламентовано, що під час стаціонарного лікування після поранення боєць має право на додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень пропорційно дням перебування в медзакладі.

Але буває, військовий приходить, а гроші за лікування в наступному місяці не нараховуються.

"Причини часто в тому, що військова частина або вчасно не отримала виписку з лікарні, або банально не знає, що будь-яке наступне чи повторне лікування з приводу первинного поранення оплачується точно так само в розмірі 100 тисяч, незалежно від того, коли саме це поранення відбулося", - каже Наталія Решетник.

А що з індексацією?

Схожа ситуація із заниженням обов'язкової індексації грошового забезпечення, де військові фінансисти з невідомих причин намагаються розраховувати коефіцієнти, прив'язуючи їх до прожиткового мінімуму зразка 2017-2018 років.

Проте Наталія Решетник наголошує, що в цьому питанні крапку вже поставив Верховний суд: коефіцієнт має змінюватися щороку відповідно до актуального прожиткового мінімуму, і це рішення є головним орієнтиром для правового захисту бійців.

Зверніть увагу. Якщо фінансова служба частини відмовляється нараховувати ці кошти добровільно, закон дозволяє вирішувати питання у судовому порядку.

Адвокати кажуть, що індексація грошового забезпечення – це не просто премія, а гарантована виплата захиснику, яка у разі її порушення або недотримання є підставою для звернення до суду. Є багато випадків, коли військові через суди повертали значні суми недоплаченої індексації за минулі роки служби.