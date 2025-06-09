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Сколько можно ехать в городе и на трассе: водителям напомнили об ограничении скорости

Понедельник 09 июня 2025 21:03
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Сколько можно ехать в городе и на трассе: водителям напомнили об ограничении скорости Фото: Контроль скорости движения (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Татьяна Веремеева

Водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима. Превышение даже на несколько километров может привести к серьезному ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

Правоохранители объясняют, что на высокой скорости тормозной путь значительно возрастает, а времени на реакцию - меньше. Это особенно критично в населенных пунктах и пешеходных зонах, где возможность внезапного появления препятствия выше.

Какие ограничения скорости действуют в Украине:

  • в населенных пунктах - до 50 км/ч;
  • в жилых и пешеходных зонах - до 20 км/ч;
  • вне населенных пунктов - до 90 км/ч, или 110 км/ч, если есть разделительная полоса;
  • на автомагистралях - до 130 км/ч.

Нарушение скоростного режима является одной из главных причин смертности на дорогах. Соблюдение ПДД может спасти жизнь - как водителю, так и пешеходам.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят изменить систему штрафов за превышение скорости. Вместо нынешнего "разрешенного" превышения в 20 км/ч предлагают ввести ответственность уже за +10 км/ч и установить градацию штрафов в зависимости от величины превышения.

Это связано с тем, что чрезмерная скорость является главной причиной смертности в ДТП - только в 2024 году она стала причиной 55% смертей на дорогах. Законопроект №13314 уже внесен в Раду, но он еще не принят.

Также мы писали, что неправильная остановка авто - это не только нарушение, но и угроза безопасности. За остановку на переходах, перекрестках или возле остановок транспорта водителям грозит штраф 340 гривен.

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