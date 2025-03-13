Аптечка автомобиля 2025: все, что должно быть на случай чрезвычайной ситуации

Очень хорошо, что большинство автомобилистов никогда не использовали этот обязательный компонент безопасности. Но это не значит, что аптечка на борту машины может быть неважной. Автожурналисты выясняли, какие средства первой помощи должны быть на борту авто в этом году.

О том, что должно быть в автомобильной аптечке согласно законодательству 2025 года, читайте в материале РБК-Украина .

На дороге случается что угодно, поэтому целый перечень законодательных актов содержит требование иметь в автомобиле набор средств первой медицинской помощи - аптечку. Естественно, что ее содержание также нормируется. Показательно, что согласно современным требованиям, все препараты и вспомогательные средства касаются только оказания помощи при проблемах, характерных для дорожно-транспортных происшествий, и не касаются общих, нетравматического происхождения, проблем со здоровьем.

Что положить в аптечку

Прежде всего стоит знать, что в большинстве случаев ничего класть в аптечку водителю не надо. Если специализированный комплект покупается в аптеке или другом правильном месте, все необходимое будет внутри. Правда, аптечка при этом должна быть соответствующим образом промаркирована.

Согласно стандарту ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медицинская автомобильная", в Украине предусмотрено два вида аптечек для автотранспорта. Которые соответственно и обозначаются как тип № 1 и тип №2. Разница в том, что каждая предназначена для транспортных средств с разным возможным количеством людей на борту. Тип №1 предназначен для авто вместимостью до 9 человек, тип №2 - для более вместительного пассажирского транспорта.

Оба типа аптечек имеют по два так называемых обязательных набора разного уровня. Один из них аварийный - для остановки кровотечения, второй - так называемый эксплуатационный, для использования при других травмах. Не касаясь коммерческих перевозок, здесь мы поговорим только об аптечке типа №1 - предназначенной для легковых автомобилей.

Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №1

Жгут для остановки кровотечения -1 шт.

Бинт эластичный (размер 5 м х 10 см) - 1 шт.

Бинт марлевый стерильный (размер 5 м х 10 см) - 2 шт.

Бинт марлевый стерильный (размер 7 м х 14 см) - 1 шт.

Бинт марлевый нестерильный (размер 5 м х 5 см) - 1 шт.

Бинт марлевый нестерильный (размер 7 м х 14 см) -1 шт.

Салфетки с хлоргексидином (или заменители) (размер 6 см х 10 см) - 2 шт.

Полоски на гелевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (размер 10 см х 50 см) - 2 шт.

Салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или заменители) (размер 6 см х 10 см) - 2 шт.

Салфетки стерильные (размер 6 см х 10 см) - 6 шт.

Пакет перевязочный стерильный - 1 шт.

Ножницы парамедицинские - 1 шт.

Косынка медицинская перевязочная из любой ткани (размер 50 см х 50 см) - 1 шт.

Гелевая повязка для ожогов - 1 шт.

Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №2

Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких - 1 шт.

Перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект - 1 шт.

Термопокрывало (размер 160 см х 210 см) - 1 шт.

Пинцет анатомический - 1 шт.

Застегивающиеся булавки (т. н. английские) - 2 шт.

Если аптечки в авто нет

Прежде всего скажем, что отсутствие аптечки в машине - это не только нарушение Правил дорожного движения, а в первую очередь признак низкой гражданской сознательности водителя. Ведь помощь может понадобиться не только ему самому, но и соотечественникам, которые рядом попали в беду. А что касается наказания со стороны государства - штрафа за отсутствие аптечки в авто не существует.

ПДД Украины в п. 31.4.7 говорят, что без аптечки эксплуатировать машину нельзя. Наказание за это предусматривает ст. 125 Кодекса об административных нарушениях - только в виде предупреждения, но никак не штрафа. Поэтому если кто-то чересчур рьяный будет пытаться оштрафовать вас за неурядицы с аптечкой, напомните ему о КоАП и попросите назвать статью, по которой планируется наложить штраф. Чаще всего инспекторы в таком случае ссылаются на ст. 121 КоАП (штраф 340 - 425 грн). Но эта статья наказывает за управление неисправным транспортным средством - согласно п. 31.4.7 Правил дорожного движения. Понятно, что связывать аптечку с техническим состоянием машины нельзя.

Вкратце

Если вы сознательный гражданин и ответственный водитель, было бы правильно не только укомплектовать аптечку всем необходимым, но и научиться кое-чему. Как видите, в перечне необходимых компонентов есть несколько средств, которые предусматривают определенный алгоритм пользования - перевязочные средства, клапан вентиляции легких и тому подобное. И однажды может случиться, что эти инструменты для спасения чьей-то жизни окажутся в ваших руках. Поэтому желательно научиться пользованию этими средствами - хотя бы обратившись к тому или иному видеокурсу.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины, КоАП, приказ Минэкономразвития № 622 от 11.06.2013 г. и ДСТУ 3961-2000.