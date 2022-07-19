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Миколаїв можуть закрити на кілька днів: Кім назвав причину

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Миколаїв, Вівторок 19 липня 2022 17:19
Миколаїв можуть закрити на кілька днів: Кім назвав причину Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Миколаїв планують закрити на декілька днів для проведення спецоперації по виявленню колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі на Youtube-каналі "Ходорковський LIVE".

"Ми хочемо це (колабораціонізм - ред.) припинити на корені. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години. Місто закриємо на кілька днів, підемо по домівках і відпрацюємо тих нехороших людей", - заявив Кім.

За його словами, випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі, але вони несуть за собою потенційні жертви, коли колаборанти починають вистежувати позиції українських військових, ППО і баз.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

Також ми писали, що пізніше Кім розповів механізм, за яким можна отримати винагороду в 100 доларів за "злив" даних про коректувальників вогню по обласному центру.

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Миколаїв Миколаївська область Виталий Ким Війна Росії проти України
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