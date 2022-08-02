Винний у руйнуванні декількох об’єктів. У Миколаєві затримали коригувальника обстрілів

Контррозвідка СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в прес-службі, надалі зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста.

"У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд", - додали в СБУ.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.