Виновен в разрушении нескольких объектов. В Николаеве задержали корректировщика обстрелов
Контрразведка СБУ задержала корректировщика, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве", - говорится в сообщении.
Как рассказывают в пресс-службе, в дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города.
"В результате его действий были разрушены несколько таких объектов", - добавили в СБУ.
В данный момент корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней.
Ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.
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