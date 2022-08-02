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Виновен в разрушении нескольких объектов. В Николаеве задержали корректировщика обстрелов

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Николаев, Вторник 02 августа 2022 11:47
Виновен в разрушении нескольких объектов. В Николаеве задержали корректировщика обстрелов Фото: в Николаеве задержали корректировщика обстрелов РФ (иллюстрация/facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Контрразведка СБУ задержала корректировщика, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в пресс-службе, в дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города.

"В результате его действий были разрушены несколько таких объектов", - добавили в СБУ.

В данный момент корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней.

Ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

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Служба безопасности Украины Николаев
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