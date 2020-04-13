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У Вінницькій ОДА звинуватили у недисциплінованості заражених COVID-19 медиків

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 13:27
У Вінницькій ОДА звинуватили у недисциплінованості заражених COVID-19 медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Вінницькій області заразились коронавірусом 79 медиків

Головною причиною високого рівня інфікування коронавірусом саме медпрацівників у Вінницькій ОДА вважають порушення особистої та виробничої дисципліни. Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, у Вінницькій області серед медичних працівників лабораторно підтверджено 79 випадків коронавірусної хвороби.

"Щодо великої захворюваності серед медпрацівників, тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дотриманням цієї дисципліни керівниками закладів. Причому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами та в побуті", - заявив він.

За його словами, у зв'язку з цим Департамент охорони здоров’я зараз оновлює свій наказ по галузі охорони здоров’я області щодо дотримання протиепідемічних заходів та алгоритмів роботи з пацієнтами, які в умовах сьогодення майже усі по замовчуванню мають бути потенційно інфікованими.

Нагадаємо, в Україні за останню добу заразились коронавірусом 85 медиків.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків.

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