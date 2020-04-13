В Винницкой ОГА обвинили в недисциплинированности зараженных COVID-19 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Винницкой области заразились коронавирусом 79 медиков

Главной причиной высокого уровня инфицирования коронавирусом именно медработников в Винницкой ОГА считают нарушение личной и производственной дисциплины. Об этом на брифинге заявил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, в Винницкой области среди медицинских работников лабораторно подтверждено 79 случаев коронавирусной болезни.

"Относительно большой заболеваемости среди медработников, здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого сотрудника и контроле за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, а и во время общения с коллегами и в быту", - заявил он.

По его словам, в связи с этим Департамент здравоохранения сейчас обновляет свой приказ по отрасли здравоохранения области по соблюдению противоэпидемических мер и алгоритмов работы с пациентами, которые в условиях сегодняшнего дня почти все по умолчанию должны быть потенциально инфицированными.

Напомним, в Украине за последние сутки заразились коронавирусом 85 медиков.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев.