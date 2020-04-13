У Миколаївській області кількість заражених COVID-19 зросло до 5

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Троє нових інфікованих контактували із хворими коронавірусом

У Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Про це передає Миколаївська облдержадміністрація.

Зазначається, що першими захворіли дві жінки пенсійного віку, мешканки села Воронівка Вознесенського району. На даний час вони перебувають на стаціонарному лікуванні.

"За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивних результати серед контактних. З них дві особи мешкають у с.Воронівка, одна у м.Вознесенську", - зазначили в ОДА.

Троє нових інфікованих отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції. Наразі визначено розширене коло контактних осіб - їх 17. Їм проведуть термінове лабораторного обстеження.

"Протягом дня, 12 квітня, за медичною допомогою звернувся 1 пацієнт з підозрою на COVID-19, якого госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб", - додали в адміністрації.

Також повідомляється, що в інфекційному стаціонарі зараз знаходиться 15 пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, у Тернопільській області зареєстрували ще 41 медика, інфікованого коронавірусом.

В Україні станом на 12 кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 становила 2777 осіб. Зафіксовано 83 летальних випадки, 89 пацієнтів одужали. За попередню добу зафіксовано 266 нових випадків.