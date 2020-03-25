У Сумській області зафіксували перший випадок коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили у жительки міста Конотоп

У місті Конотоп Сумської області було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом в області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Артема Семеніхіна Facebook.

За його словами, жінці, у якої діагностували коронавірус, зробили два експрес-тесту. Вони обидва показали позитивний результат. Її аналізи направлені на підтвердження в сумську лабораторію.

"У Конотопі тільки що діагностували перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка 76 років із села Козацького Конотопського району. На цей час знаходиться в реанімації ЦРЛ. Приймаємо всі необхідні заходи. Людина у свідомості і підключений до апарату штучної вентиляції легенів", - написав заходів.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість підтверджених випадків коронавірусу у Києві зросла до 34. Сьогодні, за його словами, коронавірус був діагностований у трьох чоловіків, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Крім того, в Запорізькій області збільшилася кількість хворих коронавірусом. Всього у Запорізькій області станом на 25 березня підтвердили п'ять випадків коронавірусу COVID-19.