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У Вінницькій області посилили контроль за дотриманням карантину

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 18:26
У Вінницькій області посилили контроль за дотриманням карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В області створені мобільні та піші патрулі для контролю за дотриманням санітарних норм

У Вінницькій області поліція посилила контроль за дотриманням карантину у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19. В області відновили роботу п'ять цілодобових санітарно-карантинних постів.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Рішення про посилення карантинних заходів прийняла Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації.

Пости заробили на основних автомобільних дорогах - у селищах Муровані Курилівці, Літин, Махнівка, Краснопілка і Немія. Також були створені мобільні та піші патрулі для контролю за дотриманням санітарних норм.

Поліція спільно з Держпродспоживслужбою перевіряє ринки, торгові точки і магазини.

Також поліцейські контролюють здійснення пасажирських перевезень на відповідність санітарним вимогам.

Зазначимо, що станом на 23 червня в області зафіксували 1 690 випадків COVID-19, за минулу добу підтверджено 30 нових випадків.

Нагадаємо, Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину.

Крім того, з 22 червня в Україні почала діяти нова методологія оцінювання епідситуації в регіонах.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Винницкая областькарантин
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