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В Винницкой области усилили контроль за соблюдением карантина

Новости » Общество     23.06.2020 - 18:26
В Винницкой области усилили контроль за соблюдением карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области созданы мобильные и пешие патрули для контроля за соблюдением санитарных норм

В Винницкой области полиция усилила контроль за соблюдением карантина в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В области возобновили ​​работу пять круглосуточных санитарно-карантинных постов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Решение об усилении карантинных мер приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации.

Посты заработали на основных автомобильных дорогах - в поселках Мурованые Куриловцы, Литин, Махновка, Краснополка и Немия. Также были созданы мобильные и пешие патрули для контроля за соблюдением санитарных норм.

Полиция совместно с Госпотребслужбой проверяет рынки, торговые точки и магазины.

Также полицейские контролируют осуществление пассажирских перевозок на соответствие санитарным ограничениям.

Отметим, что по состоянию на 23 июня в области зафиксировали 1 690 случаев COVID-19, за минувшие сутки подтверждено 30 новых случаев.

Напомним, Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина.

Кроме того, с 22 июня в Украине начала действовать новая методология оценивания эпидситуации в регионах.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Винницкая областькарантин
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