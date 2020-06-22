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Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину, - МОЗ

Новини » Коронавірус     22.06.2020 - 17:29
Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину, - МОЗ
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В Україні набрала чинності нова методологія оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах

Міністерство охорони здоров'я опублікувало показники готовності областей до ослаблення карантину за новою методикою. Згідно з нею, Київ і Вінницька область готові до пом'якшення карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням коронавірусу вважається:

  • той, в якому завантаженість ліжок у медичних закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 складає понад 50%;
  • в якому середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менш як 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 складає понад 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 складає понад 10%.

Згідно з новими показниками, кількість неготових до ослаблення карантину областей скоротилася з дев'яти до восьми. Це Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська та Рівненська області.

При цьому Київ і Вінницька область готові до пом'якшення карантину, оскільки відповідають вимогам МОЗ, які дозволяють послабити обмеження.

Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину, - МОЗ

Дані МОЗ (moz.gov.ua)

Нагадаємо, з 22 червня в Україні набрала чинності нова методологія оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах, згідно з якою посилювати карантин можуть в окремих населених пунктах.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу підтвердили 681 новий випадок коронавірусу, з яких 200 - у Львівській області.

Пізніше в МОЗ назвали причину спалаху коронавірусу у Львівській області.

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    Автор: Максим Зайченко

    Теги Новини України КиївкарантинВинницкая область
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