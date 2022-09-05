У Вінницькій області спрацювала ППО під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Вінницькій області спрацювало ППО під час повітряної тривоги (Getty Images)

У понеділок, 5 вересня, у Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова і місцеві ЗМІ.