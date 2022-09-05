У Вінницькій області спрацювала ППО під час повітряної тривоги
Ілюстративне фото: у Вінницькій області спрацювало ППО під час повітряної тривоги (Getty Images)
У понеділок, 5 вересня, у Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова і місцеві ЗМІ.
Борзов зазначив, що в області спрацювала система протиповітряної оборони.
"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги"! В області працює ППО!" - написав він.
Нагадаємо, вчора українські захисники збили дві російські ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Окрім того, начальник Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов повідомляв, що сили ППО збивають від 50 до 70% ворожих ракет.
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