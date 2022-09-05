В Винницкой области сработала ПВО во время воздушной тревоги

В понедельник, 5 сентября, в Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова и местные СМИ.

"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"! В области работает ПВО!"- написал он.

Борзов отметил, что в области сработала система противовоздушной обороны.

Напомним, вчера украинские защитники сбили две российские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, начальник Киевской городской Военной администрации Николай Жирнов сообщал, что силы ПВО сбивают от 50 до 70% вражеских ракет.

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