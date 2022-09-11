У Вінницькій області повідомляють про вибухи

У Вінницькій області сьогодні, 11 вересня, чули звук вибуху. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця".

Наразі детальної інформації про вибух немає. Військові поки не коментували ситуацію. Оновлено о 11:30 Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що у регіоні вибухів не було. "У Вінницькій області все тихо! Довіряйте офіційним джерелам інформації", - зазначив він. Повітряна тривога у Вінницькій області була оголошена об 10:32. Станом на 11:10 вона досі триває.