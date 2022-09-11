Росіяни вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені
Фото: росіяни вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені (Getty Images)
Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Дніпру, є поранені.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.
За словами мера, поки незрозуміло куди ворог стріляв і з якою метою.
"Тварі на День міста вирішили нас "привітати" і вдарили по центру Дніпра ракетою. Попередньо, загиблих немає. Але є поранені", - написав він.
Він додав, що масштаб руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, у Дніпрі в ніч ghjnb 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.