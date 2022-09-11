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Війська РФ вночі вдарили по Дніпропетровській області: є постраждалі

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Дніпропетровська область, Неділя 11 вересня 2022 08:29
Війська РФ вночі вдарили по Дніпропетровській області: є постраждалі Фото: війська РФ вночі вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на неділю, 11 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентіна Резніченко в Telegram.

Росіяни вдарили ракетою по центру Дніпра, прямо по житловому кварталу. В результаті обстрілу отримав поранення 72-річний чоловік, стан якого оцінюється як важкий.

Крім того, в місті зруйновані адмінбудівлі, магазини, ринки, Склади і житлові будинки. Деталі уточнюються.

Також російські окупанти тричі обстріляли Нікополь.

"Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" і важкої артилерії. Постраждали три людини-двоє чоловіків і жінка. Чоловіки в лікарні. Їх стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У місті понівечені 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.

Фото: війська РФ вночі вдарили по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.

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