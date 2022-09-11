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В Винницкой области сообщают о взрывах

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Винница, Воскресенье 11 сентября 2022 11:11
В Винницкой области сообщают о взрывах Фото: в Винницкой области слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Винницкой области сегодня, 11 сентября, прогремел взрыв. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця".

Сейчас детальной информации о взрыве нет. Военные пока не комментировали ситуацию.

Обновлено в 11:30

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе взрывов не было.

"В Винницкой области все тихо! Доверяйте официальным источникам информации", - отметил он.

Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 10:32. По состоянию на 11:10 она до сих пор продолжается.

В Винницкой области сообщают о взрывах

Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Кроме того, российская армия ночью нанесла ракетный удар по Днепру.

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