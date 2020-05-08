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Данія послабить карантинні обмеження 8 червня

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 12:59
Данія послабить карантинні обмеження 8 червня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Третій етап послаблень відбудеться, якщо кількість заражених не збільшиться більше, ніж очікувалося

Сьогодні, 8 травня, влада Данії вирішила, які послаблення будуть стосуватися третього етапу пом'якшення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, 8 червня уряд країни планує відкрити парки розваг та кінотеатри. Крім того, будуть дозволені зустрічі у громадських місцях групами до 30-50 осіб. Однак, не планують відкривати музичні майданчики, нічні клуби та спортзали. Зазначається, що їх відкриють на четвертому етапі послаблень карантинних обмежень, який планують ввести до початку серпня.

Як зазначається, уряд Данії вже з наступного тижня відкриє торгові центри, школи та ресторани. Після того, третій етап послаблень відбудеться тільки у тому випадку, якщо кількість заражених та госпіталізацій не збільшиться більше, ніж очікувалося.

Загалом від початку пандемії у Данії лабораторно підтверджено 10 083 випадки зараження коронавірусною інфекцією, з них 514 людей померли.

Нагадаємо, уряд Литви прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану в країні, який було введено через пандемію коронавірусу, до 9 червня. При цьому повідомляється, що також було прийнято рішення про ослаблення карантинних заходів з 12 травня.

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