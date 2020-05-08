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Найбільшу кількість тестів на коронавірус проводять в Чернівцях

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 09:56
Найбільшу кількість тестів на коронавірус проводять в Чернівцях
Ілюстративне фото (flickr)

ПЛР-тестування можуть проводити більше трьох днів

В Україні найбільшу кількість ПЛР-тестувань на коронавірус проводять у Чернівцях. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, найбільше тестів роблять в тих областях, де кількість заражень дуже велика.

"Найбільше тестів сьогодні робиться в Чернівцях, Тернополі, у Вінницькій лабораторії, Херсоні, Черкасах… Звісно таке навантаження зумовлено кількістю захворювань. В цих областях кількість захворювань дуже велика", - заявив Степанов.

За його словами, ПЛР-тестування можуть проводити понад трьох днів.

"Навантаження на лабораторію інколи (велике - ред.) і ПЛР-тестування інколи чекають до 3-4 днів", - додав він.

Нагадаємо, МОЗ назвав області, де за останню добу зафіксували найбільше випадків коронавірусу. Так, найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Львівській та Чернівецькій областях.

Крім того, в МОЗ Україні повідомили про кількість заражених інфекцією станом на 8 травня, за добу заразились 504 людей. Зазначимо, в Україні другий день фіксують більше півтисячі нових випадків COVІD-19.

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