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В Україні коронавірусом захворіли понад 14 тис. людей: ситуація в областях

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 09:52
В Україні коронавірусом захворіли понад 14 тис. людей: ситуація в областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу було встановлено два рекорди - за кількістю смертей і за кількістю одужавших пацієнтів

З початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 14 195 осіб, найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

За минулу добу було зареєстровано 504 нових випадки, тоді як учора фіксувалося 507 хворих, а 6 травня було виявлено 487 пацієнтів з COVID-19.

Також за добу було встановлено два рекорди - за кількістю смертей і за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу.

Загалом географія поширення вірусу у регіонах вигладає так:

  • Чернівецька обл. - 2 097 (301 одужав);
  • Київ - 1 721 (127 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1 078 (147 одужали);
  • Тернопільська обл. - 959 (254 одужали);
  • Київська обл. - 916 (109 одужали);
  • Рівненська обл. - 855 (133 одужали);
  • Львівська обл. - 660 (138 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 652 (74 одужали);
  • Закарпатська обл. - 644 (93 одужали);
  • Одеська обл. - 583 (23 одужали);
  • Вінницька обл. - 514 (278 одужали);
  • Житомирська обл. - 480 (45 одужали);
  • Харківська обл. - 478 (57 одужали);
  • Волинська обл. - 424 (118 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 408 (222 одужали);
  • Черкаська обл. - 331 (118 одужали);
  • Запорізька обл. - 312 (109 одужали);
  • Полтавська обл. - 239 (92 одужали);
  • Миколаївська обл. - 179 (49 одужали);
  • Херсонська обл. - 149 (67 одужали);
  • Хмельницька обл. - 148 (43 одужали);
  • Сумська обл. - 147 (66 одужали);
  • Донецька обл. - 91 (20 одужали);
  • Чернігівська обл. - 69 (11 одужали);
  • Луганська обл. - 42 (12 одужали).В Україні коронавірусом захворіли понад 14 тис. людей: ситуація в областях

Раніше у МОЗ повідомили, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Львівській області - 65, Чернівецькій - 49, Закарпатській - 44 областях та місті Києві - 46

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблять карантин. Учора Кабінет міністрів опублікував відповідну постанову. РБК-Україна зібрало весь список запроваджених українським урядом послаблень.

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