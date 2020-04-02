У Львівській області на подвір’я житлового будинку впав снаряд

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Жертв та постраждалих немає

У Львівській області впав снаряд на подвір’я житлового будинку у приватному секторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За інформацією Міноборони, боєприпас не розірвався і жертв та постраждалих немає.

"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України на подвір’я житлового будинку у приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗС України, Національної поліції та служби порятунку.

Нагадаємо, СБУ виявила в Луганській області схрон з боєприпасами. За даними слідства, мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", залишила за місцем свого проживання схованку зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 11 березня в Одесі стався вибух у дворі житлового будинку. Попередньо стався вибух гранати РГД-5.