ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області на подвір’я житлового будинку впав снаряд

Новини » Промисловість     02.04.2020 - 20:32
У Львівській області на подвір’я житлового будинку впав снаряд
Ілюстративне фото (nabukr twitter)

Жертв та постраждалих немає

У Львівській області впав снаряд на подвір’я житлового будинку у приватному секторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За інформацією Міноборони, боєприпас не розірвався і жертв та постраждалих немає.

"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України на подвір’я житлового будинку у приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗС України, Національної поліції та служби порятунку.

Нагадаємо, СБУ виявила в Луганській області схрон з боєприпасами. За даними слідства, мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", залишила за місцем свого проживання схованку зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 11 березня в Одесі стався вибух у дворі житлового будинку. Попередньо стався вибух гранати РГД-5.

У Львівській області оштрафували керівника ринку за порушення карантину Коронавірус у Львові: зараженого підключили до апарату штучної вентиляції легень
Новини України Министерство обороны РФЛьвовская областьснаряд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся