У Харківському суді знайшли бойовий снаряд

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всіх працівників суду та відвідувачів евакуювали

У підвальному приміщенні Харківського апеляційного суду виявили бойовий снаряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що предмет знайшли співробітники Служби судової охорони.

"Близько 13-00 години у підвальному приміщенні Харківського апеляційного суду працівниками Служби судової охорони виявлено предмет, схожий на бойовий снаряд", - йдеться у повідомленні.

Робота суду була тимчасово припинена для проведення правоохоронними органами всіх необхідних дій. О 15:00 після перевірки будівлі, відновили роботу суду.

"Після евакуації з будівлі суду та проведеної правоохоронними органами перевірки знайденого предмету, встановлено, що був знайдений учбовий артилерійський снаряд. Наразі суд працює у звичному режимі", - повідомила прес-служба суду.

Нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова перевіряла інформацію про масовове мінування місць значного скупчення людей. Поліція перевіряла інформацію про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.