ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківському суді знайшли бойовий снаряд

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 15:22
У Харківському суді знайшли бойовий снаряд
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всіх працівників суду та відвідувачів евакуювали

У підвальному приміщенні Харківського апеляційного суду виявили бойовий снаряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що предмет знайшли співробітники Служби судової охорони.

"Близько 13-00 години у підвальному приміщенні Харківського апеляційного суду працівниками Служби судової охорони виявлено предмет, схожий на бойовий снаряд", - йдеться у повідомленні.

Робота суду була тимчасово припинена для проведення правоохоронними органами всіх необхідних дій. О 15:00 після перевірки будівлі, відновили роботу суду.

"Після евакуації з будівлі суду та проведеної правоохоронними органами перевірки знайденого предмету, встановлено, що був знайдений учбовий артилерійський снаряд. Наразі суд працює у звичному режимі", - повідомила прес-служба суду.

Нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова перевіряла інформацію про масовове мінування місць значного скупчення людей. Поліція перевіряла інформацію про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про масове мінування Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Києві в тролейбусі
Новини України Харківполициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся