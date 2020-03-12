У Вінницькій області госпіталізовано чоловіка з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік приїхав в Україну з Німеччини

У Козятині Вінницької області з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який на початку березня прибув в Україну з Німеччини. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що чоловік тривалий час проживає в Баварії, звідки 1 березня прибув в Україну. 9 березня він відчув погіршення здоров'я, проте звернувся до лікарів лише 12 березня, після значного погіршення самопочуття.

На цей час чоловік знаходиться в місцевій лікарні з підозрою на коронавірус. Планується відправка його в вінницьку інфекційну лікарню. Результатів аналізів поки немає. На цей час відслідковуються шляхи контактів чоловіка з іншими людьми.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні госпіталізували ще однієї людини з підозрою на коронавірус. Українець напередодні повернувся з Польщі. Медики вже відібрали зразки на дослідження, очікуються результати.

Також повідомлялося, що в Бердянському порту перебуває судно з громадянами, які мають ознаки зараження коронавірусом. Здійснюється спостереження за пасажирами судна.

Зазначимо, з 12 березня в Україні почав діяти карантин у всіх областях через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, заборонено проведення заходів за участі понад 200 осіб, закриті навчальні заклади та скасовані авіасполучення з деякими країнами. При цьому станом на 12 березня в Україні офіційно підтверджено лише один випадок коронавірусу.