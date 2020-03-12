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В Бердянському порті у пасажирів судна підозрюють коронавірус

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 12:29
В Бердянському порті у пасажирів судна підозрюють коронавірус
Ілюстративне фото (akzent.zp.ua)

За пасажирами здійснюється спостереження судна

В Бердянському порті перебуває судно з громадянами, які мають ознаки зараження коронавірусом. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр розповів, що коронавірус підозрюють на судні, яке під прапором Коморських островів завітало до Бердянського порту.

"На днях було виявлено певні ознаки на судні, яке під прапором Коморських островів завітало до Бердянського порту. Людей ізолювали у каюти. Там здійснюється спостереження. Тобто ми їх не забирали ні на які обсервації або в інфекційні відділення. Вони там залишаються, але під спостереженням наших медиків", - заявив Криклій.

Також в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну людину.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні відомо про 5 заражених громадян України за кордоном. Більшість заражених українців знаходиться в Японії.

У Китаї, звідки почалося поширення коронавірусу, вже заявили, що якщо країни з важкою ситуацією з коронавірусом вживуть необхідних заходів, то пандемія закінчиться в червні.

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